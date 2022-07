Morta Shonka Dukureh, l'interprete di Big Mama Thornton di Elvis aveva solo 44 anni

L'attrice Shonka Dukureh, che aveva recentemente debuttato sul grande schermo nel ruolo di Big Mama Thornton nel nuovo film di Baz Luhrmann Elvis, è morta all'età di 44 anni. La Dukureh è stata trovata morta nella camera da letto della sua casa di Nashville, che condivideva con i due figli piccoli, ha dichiarato il Dipartimento di Polizia.

Uno dei bambini l'ha trovata priva di sensi e si è recato nell'appartamento di un vicino, che ha chiamato il 911. La polizia ha dichiarato che non ci sono segni di violenza. I risultati dell'autopsia sono in attesa del medico legale.

Dukureh ha interpretato la cantante blues Big Mama Thornton nel film biografico su Elvis Presley, uscito in tutto il mondo a giugno. L'interpretazione di Dukureh della canzone Hound Dog, che Thornton ha registrato nel 1952, quattro anni prima di Presley, è diventata virale online dopo l'uscita del film.

L'attrice e cantante, che quest'anno ha anche condiviso il palco del Coachella con Doja Cat, si era laureata in teatro alla Fisk University e in educazione alla Trevecca Nazarene, come ha riferito la stazione radio WPLN-FM. In un'intervista rilasciata il mese scorso all'emittente, Dukureh ha dichiarato di aver lavorato in precedenza come insegnante di seconda elementare e di aver lavorato con i giovani dei quartieri poveri attraverso programmi estivi e di doposcuola. Aveva anche rivelato che quegli studenti l'hanno contattata dopo averla vista in Elvis.

Accanto a immagini di Dukureh nei panni di Thornton e a una foto di lui e Dukureh abbracciati, Luhrmann ha commentato la notizia dicendo che sia lui che il cast e la troupe di Elvis avevano il "cuore spezzato".

Luhrmann ha scritto: "Oggi si è spenta una luce speciale e tutta la famiglia del film di Elvis ha il cuore spezzato per la perdita di Shonka Dukureh. Dal momento in cui è entrata nel nostro mondo, Shonka ha portato gioia, spirito e, naturalmente, la sua voce e la sua musica. Ogni volta che era sul set, sul palco o anche solo nella stanza, tutti si sentivano sempre sollevati".

Su queste pagine potete leggere la recensione di Elvis. Proprio pochi giorni fa, Elvis ha superato i 100 milioni di dollari al box-office casalingo, arrivando a 190 milioni in tutto il mondo.