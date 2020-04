È morta Rebecca Ramsey: la produttrice VFX di Harry Potter e Spider-Man aveva 53 anni

È Deadline a rendere noto che Rebecca Ramsey, artista di effetti speciali che si è occupata dei crediti di titoli quali Harry Potter e i Doni della Morte, Watchmen, Spider-Man 3 e la saga di Hunger Games, è scomparsa lo scorso marzo in seguito ad un incidente avvenuto in casa.

La Ramsey ha lavorato come produttrice e produttrice esecutiva di VFX, VR/AR/MR, 3D Stereo, design e grafiche animate per diversi film, pubblicità e nuovi media. Faceva parte della Visual Effect Society ormai da diversi anni, ed era da tempo anche tra i membri della Producer Guild.

Durante i suoi oltre 25 anni di carriera, la produttrice ha collaborato anche a La Vita di Pi, Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma, The Joy Luck Club, Nightmare Before Christmas, Mortal Kombat, The Matrix Revolutions, Hellboy, The Rundown, The Bourne Identity, Io Robot, Speed Racer e Richie Rich. Ha lavorato per compagnie quali Stargate Studios, Base Fx, Gradient Effects, Look Effects, Modern Videofilm, Hatch, Kaleidoscope Films, RGA/LA e Todd AO Digital.

L'incidente è avvenuto nel periodo in cui la Ramsey stava lavorando a Clouds, la pellicola targata Warner Bros. in arrivo nel 2021. Diretto da omanzo scritto da Justin Baldoni, il film è un adattamento del romanzo Fly a Little Higher di Lauren Sobiech che si concentra sulla storia del suo ultimo figlio, Zach Sobiech.