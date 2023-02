E' morta Raquel Welch: l'attrice e sex symbol aveva 82 anni

Ennesimo lutto nel mondo del cinema. E' morta Raquel Welch, icona hollywoodiana che si è spenta all'età di 82 anni dopo una breve malattia. Sex symbol del cinema americano, l'attrice si era riuscita a far apprezzare anche le sue grandi performance come quella ne “I tre moschettieri”.

L'attrice, nata nel 1940 a Chicago, si aggiunge ad un folto gruppo di perdite che il mondo del cinema ha subito negli ultimi mesi, compresa la scomparsa del compositore Burt Bacharach. A dare la notizia è stata la famiglia dell'attrice che ha comunicato la triste notizia dopo aver fatto sapere della malattia da cui la Welch era stata colpita nell'ultimo periodo. Nata inizialmente come sex symbol del cinema hollywoodiano si è saputa affermare anche come ottima interprete di commedia.

Questo la portò a vincere un Golden Globe per i Tre Moschettieri e ad essere candidata una seconda volta per il film tv Quando Morire del 1988. Diventata iconica per alcuni look sfoggiati all'interno di suoi film, l'attrice nel corso degli anni ha lavorato alternandosi tra cinema e tv e mantenendo alto il suo status di volto storico della Hollywood anni 60 e 70 che ha lavorato con volti notissimi del mondo del cinema e della musica.

Tra i tanti lutti che hanno colpito il mondo dello spettacolo negli ultimi mesi c'è sicuramente stata, in Italia, la scomparsa di Lando Buzzanca, volto noto del cinema italiano dagli anni 60 in poi.