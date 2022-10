È morta Piccola Piuma, la nativa che rifiutò l'Oscar per Marlon Brando

Per quasi cinquant'anni, gli Academy Awards non si sono mai scusati per il trattamento riservato a Sacheen Piccola Piuma, la nativa che fu mandata da Marlon Brando per rifiutare l'Oscar per Il Padrino come segno di protesta. Alla fine ha ottenuto le sue scuse e ora proprio l'Academy ne annuncia la scomparsa.

Fra i momenti più scioccanti nella storia degli Oscar – l’ultimo solo di recente, il ben noto schiaffo di Will Smith – uno dei più “positivi” (almeno per la valenza politica, non certo per la reazione) si verificò nel 1973, quando un gigante come Marlon Brando mandò un messaggio molto chiaro alla società dello spettacolo e a quella americana tutta. Quando cioè, in estremo sacrificio – considerato che per un attore statunitense, l’Oscar è l’onorificenza che si attende tutta una vita – rifiutò la statuetta al Miglior Attore per la sua parte di Vito Corleone nel primo capitolo de Il Padrino di Francis Ford Coppola.

Non si presentò alla cerimonia e al suo posto mandò l’attrice nativa Sacheen Piccola Piuma, che nel lungo discorso di rifiuto spiegò che l’attore intendeva protestare contro il trattamento delle comunità native americane, ghettizzate nelle riserve. Molte testimonianze dell’epoca testimoniano come diversi presenti volessero addirittura aggredirla: pare che John Wayne fosse stato trattenuto nel dietro le quinte per evitare che la tirasse giù dal palco. Per questa ragione, Piccola Piuma fu inserita nella lista nera di Hollywood per i successivi 50 anni.

Ora, paradossalmente, è proprio l’account ufficiale degli Oscar ad annunciare la sua scomparsa, nella notte italiana, all’età di 75 anni. Solo ad agosto, l’Academy aveva finalmente girato le sue scuse sull’accaduto: “Gli abusi che subiti a causa di quel discorso sono ingiustificabili. Il carico emotivo che vissuto e il costo per la carriera in questo settore sono irreparabili. Per troppo tempo abbiamo ignorato il coraggio dimostrato. Per questo, porgiamo le nostre più profonde scuse e la nostra sincera ammirazione".

All’indomani delle scuse, Piccola Piuma commentò con semplicità: "Per quanto riguarda le scuse dell’Academy nei miei confronti, noi indiani siamo persone molto pazienti: sono passati solo 50 anni! Dobbiamo mantenere il nostro senso dell'umorismo su questo in ogni momento. È il nostro metodo di sopravvivenza”.