Morta Pat Carroll, la voce originale di Ursula ne La Sirenetta aveva 95 anni

La comica e attrice Pat Carroll, pioniera della televisione e vincitrice di Emmy, Drama Desk e Grammy, è morta nella sua casa di Cape Cod, in Massachusetts, il 30 luglio, mentre si stava riprendendo da una polmonite. Aveva 95 anni ed era nota al grande pubblico principalmente per aver prestato la propria voce a Ursula, villain de La Sirenetta.

Attrice cinematografica e guest star televisiva abituale, a partire dalla fine degli anni Quaranta, ha lavorato nel Jimmy Durante Show, nel Danny Thomas Show, in Laverne & Shirley, in ER e in molti altri programmi. Ha doppiato Ursula ne La Sirenetta e ha doppiato diverse serie di cartoni animati. Patricia Ann Carroll è nata il 5 maggio 1927 a Shreveport, in Louisiana. La sua famiglia si trasferì a Los Angeles quando aveva cinque anni e lei iniziò presto a recitare in produzioni locali. Si è diplomata alla Immaculate Heart High Schol e ha frequentato la Catholic University of America dopo essersi arruolata nell'esercito americano.

La carriera di attrice di Carroll è iniziata nel 1947 con il film Hometown Girl. Nel 1956, Carroll ha vinto un Emmy Award per il suo lavoro in Sid Caesar's House, ed è stata una presenza fissa nella sitcom Make Room for Daddy dal 1961 al 1964. È apparsa anche in molti spettacoli di varietà degli anni '50, '60 e '70, tra cui quelli condotti da Steve Allen, Red Buttons, Danny Kaye, Red Skelton e Carol Burnett. Nel 1965 ha interpretato il ruolo di "Prunella", una delle sorellastre malvagie nella produzione del 1965 della versione musicale di Cenerentola.

La Carroll ha vinto diversi premi teatrali per il suo one-woman show su Gertrude Stein, e la versione registrata ha vinto un Grammy del 1980 per il miglior testo parlato, documentario o dramma. All'inizio del 1976, Carroll ha ottenuto il ruolo di Lily, la madre di Shirley Feeney nell'episodio "Mother Knows Worst" della sitcom di successo della ABC Laverne & Shiley. Ha partecipato anche alla sitcom della CBS Busting Loose, al Ted Knight Show e alla serie sindacale She's The Sheriff.

Nel 1989, Carroll ha interpretato la strega del mare Ursula nel film Disney La Sirenetta, cantando "Povere anime sfortunate". Ha definito questo ruolo come uno dei suoi preferiti e lo ha ripreso in numerose altre produzioni in vari media.

A proposito, scopriamo quando esce il remake de La Sirenetta della Disney; Halle Bailey è scoppiata in lacrime alle prime immagini del film.