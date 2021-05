È morta Olympia Dukakis, addio all'attrice premio Oscar per Stregata dalla Luna

È scomparsa a 89 anni l'attrice americana Olympia Dukakis, vincitrice di un premio Oscar e di un Golden Glober per il suo ruolo nella commedia Stregata dalla luna del 1987. A dare il triste annuncio il fratello dell'attrice, Apollo, che ha condiviso un toccante messaggio in cui viene citato anche il defunto marito Louis Zorich.

"La mia amata sorella, Olympia Dukakis, è morta questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di salute cagionevole è finalmente in pace con suo marito Louis" ha scritto Apollo Dukakis su Facebook.

Nata nel 1931 a Lowell, nel Massachussets, la Dukakis si trasferì a New York alla fine degli anni '50 dopo aver studiato recitazione alla Boston University. Divenne famosa soprattutto tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 per i suoi ruolo in commedie romantiche come Fiori d'acciaio, Una donna in carriera e Senti chi parla. L'Oscar come migliore attrice non protagonista è arrivato però nel 1988 con Stregata alla luna, cult nel quale interpreta la madre della protagonista Loretta Castorini (interpretata da Cher).

La stessa Cher ha reso omaggio alla defunta attrice attraverso un post sui suoi profili social: "Olympia Dukakis è stata una straordinaria attrice premio Oscar. Olympia ha interpretato mia madre in Stregata dalla luna e anche se la sua parte era quella di una donna sofferente, ridemmo insieme tutto il tempo. Amava moltissimo Louis, il suo 'talentuoso e bellissimo' marito. Le ho parlato tre settimane fa. Ripose in pace."

Nel 2013 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame grazie ai suoi contribuiti alla settima arte.