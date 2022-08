É morta Olivia Newton-John: addio alla star di Grease, aveva 73 anni

Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni. L'attrice e cantante australiana si era fatta conoscere per il ruolo di Sandy in Grease, e ha conquistato il pubblico con grandi hit musicali come Physical e Long Live Love. A dare la notizia della sua dipartita è stato il marito John Easterling in una dichiarazione pubblicata sui social.

"La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile" ha scritto Easterling. "Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni in cui ha condiviso il suo viaggio con il cancro al seno La sua ispirazione di cura e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con l'Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro"

L'attrice aveva dichiarato di avere un cancro al seno nel lontano 1992, e dopo averlo curato una prima volta, ha poi avuto una recidiva nel 2013. Dopo quattro anni, nel 2017, Newton-John aveva dichiarato che il cancro si era diffuso lungo tutta la colonna vertebrale. Dopo la sua prima diagnosi di cancro, l'attrice è diventata un'attivista, e ha fondato l'Olivia Newton-John Cancer and Wellness Research Center a Melbourne. Parlando della sua malattia, ha ammesso di aver avuto momenti di disperazione, ma ha anche aggiunto che ha avuto "una carriera incredibile" e "niente di cui lamentarsi".

Come sappiamo, Newton-John è stata Sandy nel celebre musical Grease, di cui arriverà una serie prequel molto presto, e ha preso parte a diverse pellicole di successo, mentre con la sua musica ha conquistato quattro vittorie ai Grammy e ha venduto oltre 100 milioni di dischi.

Il suo contributo artistico e non solo difficilmente verrà dimenticato. E per celebrarlo vi lasciamo con la nostra recensione di Grease.