Morta Lisa Marie Presley, addio alla cantante e unica figlia di Elvis: aveva 54 anni

La cantante Lisa Marie Presley, unica figlia della leggenda del rock and roll Elvis Presley e dell'attrice Priscilla Presley, è scomparsa giovedì a Los Angeles dopo esser stata ricoverata d'urgenza per un arresto cardiaco. Aveva 54 anni. La morte di Presley è stata confermata dalla madre Priscilla in una nota all'Associated Press.

"È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto" ha dichiarato Priscilla Presley.



In base a quanto riporta Deadline, nella mattinata di giovedì le forze dell'ordine insieme ai medici e ai vigili del fuoco sono accorsi alla residenza di Presley a Calabasas, in California, in seguito alla segnalazione di una persona in arresto cardiaco. Lisa Marie Presley è stata successivamente trasportata in ospedale.



L'ultima apparizione di Lisa Marie Presley, insieme alla madre Priscilla, risale soltanto a pochi giorni fa, quando a Beverly Hills ha partecipato alla vittoria del Golden Globe di Austin Butler, protagonista nel ruolo di Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann uscito nel 2022. Domenica Presley aveva partecipato all'evento per il compleanno del padre Elvis organizzato da Warner Bros. al Formosa Cafe di Los Angeles insieme alla figlia Riley Keough. In precedenza aveva festeggiato la ricorrenza a Graceland, la celebre tenuta dei Presley a Memphis.



Lisa Marie Presley nel 2003 aveva avviato una propria carriera da cantante incidendo il suo album d'esordio, To Whom It May Concern, che raggiunse il quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti. Il secondo album, Now What, pubblicato nel 2005, fu il più venduto dell'anno negli USA. Ex seguace di Scientology, Lisa Marie Presley si sposò con Danny Keough, conosciuto proprio alla scuola del culto, con il quale ebbe due figli Danielle Riley, diventata in seguito un'attrice, e Benjamin Storm, morto tragicamente nel 2020 a soli 27 anni. Ex moglie di Michael Jackson e Nicolas Cage, Presley ebbe altre due figlie dal suo ultimo marito, il chitarrista Michael Lockwood, Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love.



