Morta Kelly Preston, addio alla moglie di John Travolta

L'attrice Kelly Preston è scomparsa all'età di 57 anni dopo aver affrontato un cancro al seno negli ultimi due anni. Preston era la moglie di John Travolta, che ne ha annunciato commosso la morte in un post su Instagram. Preston e Travolta avevano recitato di recente insieme nel film Gotti - Il primo padrino, diretto da Kevin Connolly.

"È con il cuore ricolmo di dolore che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto la battaglia con coraggio, amore e il sostegno di molte persone. Io e la mia famiglia saremo sempre grati ai suoi dottori e alle infermiere dell'MD Anderson Cancer Center, a tutti i centri medici che ci hanno aiutato, ai suoi tantissimi amici e ai cari che le sono stati vicino. L'amore e la vita di Kelly verranno ricordati per sempre. Prenderò del tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci faremo vivi per un po'. Ma per favore sappiate che che sentirò il vostro affetto nelle settimane e nei mesi a venire. Con tutto il mio amore, JT".



John Travolta ha annunciato con questo post su Instagram la scomparsa della moglie. L'attrice aveva mantenuto privata la diagnosi e la successiva lotta al male. Dopo aver iniziato molto presto la carriera di modella, Kelly Preston ha recitato in diversi film, tra cui Jerry Maguire, Space Camp, I gemelli, Jack Frost, Gioco d'amore, Una hostess tra le nuvole e Il gatto... e il cappello matto.

Al fianco del marito ha recitato in Battaglia per la Terra (2000) e un paio d'anni fa in Gotti - Il primo padrino, nel ruolo di Victoria Gotti, moglie di John Gotti (Travolta).

Secondo IMDB il suo ultimo credit sarà Off the Rails, una commedia con Judi Dench e Franco Nero. Nata a Honolulu, Kelly Preston recitò anche in svariate serie tv, tra cui CHiPs e Joey, spin-off di Friends.

Kelly Preston e John Travolta, membri della Chiesa di Scientology, erano sposati da ventinove anni. Dal matrimonio sono nati i figli Ella, 20 anni, Benjamin, 9 anni, e Jett, affetto da autismo e scomparso nel 2009 all'età di 16 anni.

Ad aprile Travolta e Preston avevano ricordato il figlio Jett con un post sui social.