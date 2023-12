È morta Kathy Chow: l'attrice di Hong Kong aveva 57 anni

La star degli anni '90 Kathy Chow si è spenta all'età di 57 anni: a darne l'ufficialità è l’emittente pubblica di Hong Kong RTHK a seguito del doloroso post della madre pubblicato su Weibo. L'attrice è morta lunedì 11 dicembre, qualche giorno dopo il suo compleanno. L'attrice soffriva da anni di Lupus eritematoso.

Kathy Chow ha esordito nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione al concorso Miss Hong Kong nel 1985. Come attrice ha recitato nelle popolari serie Time Before Time, Breaking Point e Looking Back in Anger, ma il vero successo è arrivato nel 1994 nella versione taiwanese della serie TV sulle arti marziali The Heaven Sword and Dragon Saber da cui è tratto anche l'ultimo show al quale partecipò Chow nel 2019 ossia Heavenly Sword and Dragon Slaying Sword in cui interpretava la badessa Mei Jue.

Nel mondo del cinema, invece, Kathy Chow (per citare le sue opere più recenti) ha recitato come protagonista nel film d'azione Heroes Return diretto da Yip Wing-kin dove Chow ricopriva anche il ruolo di produttrice nel 2021 e nel 2019 accanto a Milla Jovovich in The Rookies, stesso anno del suo lavoro in The Magic School e The Incredible Monk 3.

