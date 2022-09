Morta Irene Papas, l'attrice greca lavorò con Monicelli e Francesco Rosi

Una delle più importanti interpreti greche, Irene Papas, è scomparsa a Chiliomodi, il suo villaggio natio, all'età di 96 anni. Papas era un'attrice molto nota anche all'estero e lavorò per diversi anni in Italia, diretta da alcuni dei più importanti registi nostrani, da Mario Monicelli a Francesco Rosi e Mauro Bolognini.

Nel 2018 venne annunciato pubblicamente che Papas soffriva del morbo di Alzheimer da cinque anni. Da quel momento l'attrice si ritirò completamente dalle scene.



Trasferitasi ad Atene all'età di 7 anni, Papas si è dedicata sin da giovanissima alla recitazione, calcando i palcoscenici di molte opere teatrali in Grecia. Da Ibsen a Shakespeare, sino alle tragedie dell'antica Grecia, Irene Papas ha potuto mostrare il proprio talento in teatro per diversi anni.



La sua carriera decollò anche al cinema, recitando in diversi film italiani come Una di quelle, Le infedeli, A ciascuno il suo e Cronaca di una morte annunciata.

Si fece notare anche a Hollywood, recitando in parecchi western come La legge del capestro di Robert Wise, al fianco di James Cagney.

Famose le sue performance nelle tragedie elleniche come Antigone, Electra e Ifigenia.



Amica di Katherine Hepburn, con la quale recitò nel film Le troiane, Irene Papas raccontò anni fa la sua relazione con Marlon Brando:"Non ho mai amato un uomo che ho amato Marlon. Era la grande passione della mia vita, in assoluto l'uomo a cui tenevo di più, e anche quello che stimavo di più, due cose che in genere sono difficili da conciliare". Sul nostro sito trovate l'approfondimento su Il padrino.



Si ribellò alla dittatura militare greca e si trasferì per anni in Italia e New York. L'ultima apparizione risale al 2003, nel film di Manoel de Oliveira, Un film parlato. Nel 2008 Irene Papas ricevette il Premio Roma.