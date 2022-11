Morta Irene Cara, attrice e cantante Premio Oscar per Flashdance

I suoi testi e la sua musica hanno reso immortali titoli come Fame e Flashdance. Attrice, cantante, compositrice, produttrice nonché vincitrice di un Premio Oscar alla Miglior Canzone, Irene Cara lascia un grande vuoto all'età di soli 63 anni, mentre rimangono ancora sconosciute le cause della morte.

Era stata la protagonista di Sparkle nel 1976 – trovate qui la nostra recensione del rifacimento con Whitney Houston, nonché sua ultima apparizione su schermo – ma soprattutto aveva cantato l’immortale colonna sonora di Flashdance, per cui aveva vinto l’Academy Award alla Miglior Canzone nel 1983 con il brano Flashdance... What a Feeling. Oggi, all’età di soli 63 anni Irene Cara scompare prematuramente. La notizia arriva dalla sua casa in Florida, dove la Cara ha passato le sue ultime ore.

Riporta un comunicato scritto da un rappresentante della famiglia: "È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. L'attrice, cantante, compositrice e produttrice premio Oscar è morta nella sua casa in Florida. La causa della morte è attualmente sconosciuta e verrà resa pubblica quando le informazioni saranno disponibili. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Irene era un'anima meravigliosamente dotata la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film. I funerali sono in sospeso e un memoriale per i suoi fan sarà programmato in una data futura”.

In un precedente tweet, il rappresentante aveva scritto: "Questa è la parte peggiore in assoluto del mio lavoro. Non posso credere di aver dovuto scrivere questo, figuriamoci rendere pubblica la notizia. Per favore, condividete i vostri pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di essi e so che sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan”. Nel 1980 l’esecuzione del brano di apertura di Fame, in cui fu anche attrice nel ruolo di Coco Hernandez. Le nostre condoglianze alla famiglia.