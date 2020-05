Morta Else Blangsted, music editor de I Goonies e Il colore viola

La music editor Else Blangsted è scomparsa lo scorso 1° maggio per cause naturali nella sua casa di Los Angeles. Aveva 99 anni. Blangsted era una stimata professionista nell'industria cinematografica hollywoodiana, avendo lavorato con alcuni dei più grandi registi, ed era sopravvissuta all'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Else Blangsted nel corso dei suoi trentacinque anni di carriera ha lavorato per cineasti e artisti del calibro di Robert Redford, Steven Spielberg, Quincy Jones, Dave Grusin e Sydney Pollack. La morte per Blangsted è sopraggiunta a sole tre settimane dal compimento del suo centesimo anno.

La conferma del decesso è arrivata dalla cugina, la regista e produttrice premio Oscar Deborah Oppenheimer.



Nonostante il suo lavoro abbia compreso anche prodotti e show televisivi, è nel cinema che Else Blangsted ha lasciato il segno, in film come Il colore viola, I Goonies, Tootsie, Figli di un dio minore e Six Weeks.

La parabola di Else Blangsted parte dalla Germania nazista, quando nel 1936 rimase incinta quando ancora era ragazzina e dopo un tentato suicidio decise di fuggire a Hollywood. Blangsted rivide la figlia solo a 64 anni, essendo all'oscuro della sua sopravvivenza. Il lavoro di domestica nella famiglia del produttore Mervyn LeRoy le permise in seguito d'entrare nel mondo del cinema.

Else Blangsted ricevette il premio alla carriera dalla Motion Pictures Sound Editors e quando ricevette il riconoscimento disse:"Ho fatto solo il mio lavoro, come tutti gli altri, e ho dato il meglio. L'ho fatto semplicemente più a lungo, non in modo migliore".



