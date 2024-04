È morta Eleanor Coppola, moglie di Francis Ford Coppola e regista di Hearts of Darkness

A poche settimane dalla presentazione di Megalopolis a Cannes, si è spenta in queste ore Eleanor Coppola, moglie di Francis Ford Coppola e regista del seminale documentario Hearts of Darkness.

La matriarca della nota dinastia hollywoodiana, che ha vinto un Emmy per aver diretto il documentario Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse e che, instancabile, ha firmato il suo primo lungometraggio narrativo all'età di 80 anni, è morta venerdì all'età di 87 anni: secondo i rapporti, Eleanor Coppola è morta nella sua casa di Rutherford, in California, ha detto la sua famiglia in una dichiarazione all'Associated Press. Le sopravvivono il marito di 61 anni, il regista cinque volte premio Oscar Francis Ford Coppola, 85 anni; la loro figlia, Sofia Coppola, regista, produttrice e sceneggiatrice premio Oscar; e il loro figlio, Roman Coppola, lo sceneggiatore candidato all'Oscar. Il suo figlio maggiore, l'attore Gian-Carlo Coppola, morì nel 1986 all'età di 22 anni in un incidente in motoscafo.

Oltre al documentario Hearts of Darkness, che le valse un Emmy, ricordiamo anche Paris Can Wait (2016) di Sony Pictures Classics, film che fece di Eleanor la seconda persona più anziana a dirigere un primo lungometraggio narrativo. È stata anche la sceneggiatrice del dramma romantico, incentrato su una donna (Diane Lane) che è sposata con un produttore di Hollywood (Alec Baldwin) e che trasforma un viaggio di sette ore con un francese (Arnaud Viard) in un viaggio di tre giorni. (Un incidente simile è accaduto a Eleanor nel 2009). Più recentemente, ha co-scritto e diretto Love Is Love Is Love (2020), con Rosanna Arquette, Chris Messina e Cybill Shepherd.

