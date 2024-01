È morta Chita Rivera, addio all'attrice di West Side Story e Chicago

La leggenda di Broadway Chita Rivera, due volte vincitrice del Tony Award con otto candidature all'attivo, è scomparsa ieri in seguito ad una breve malattia. Aveva 91 anni. Tra le più grandi performer del teatro americano, Rivera era una star del palcoscenico, conosciuta per il suo incredibile talento nel musical.

Chita Rivera ha interpretato il ruolo di Anita nella produzione originale di West Side Story a Broadway, il personaggio principale in Il bacio della donna ragno e il ruolo di Velma Kelly in Chicago.

Secondo il New York Times il carisma di Chita Rivera risiedeva nella sua 'esperta tecnica e nel piacere contagioso che ne deriva. È sempre stata una professionista tra i professionisti in un mondo di esigenti giudizi e standard mitici'.

Rivera ha interpretato personaggi iconici che poi sarebbero stati ripresi da altri interpreti, concedendosi raramente al cinema e mantenendo ben saldo il suo principale legame con il teatro. Nel 1952 era una allieva di danza classica mentre accompagnò un amico ad un'audizione per la produzione di Chiamatemi Madame, venne scelta nel cast. A questa partecipazione seguirono ruoli in Can Can, Seventh Heaven, Mr. Wonderful e Shinbone Alley. Acquisì notorietà nel 1957 con West Side Story, diretta da Jerome Robbins, con musiche di Leonard Bernstein - non perdetevi la nostra recensione di Maestro, il film di Bradley Cooper sul compositore - e testi di Stephen Sondheim. Conquistò critica e pubblico con il ruolo di Anita, migliore amica della protagonista Maria.

Diventata una star di Broadway, recitò in Bye Bye Birdie, Bajour, Sweet Charity e molti altri show. Recitò anche nella versione cinematografica di Sweet Charity nel ruolo di Nickie, al fianco di Shirley MacLaine. Ottenne il ruolo di Velma Kelly nella produzione originale di Chicago a Broadway, recitando in un piccolo ruolo anche nella trasposizione cinematografica del 2002 con Catherine Zeta Jones, Renée Zellweger e Richard Gere.



