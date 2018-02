Morta l'attrice russa Irina Sanpiter, volto noto del film Bianco, rosso e Verdone

È venuta a mancare nella giornata di oggi presso il Policlinico Umberto I l’attrice, conosciuta in Italia per la partecipazione nel film di Carlo Verdonenel ruolo di, la moglie dell’avvocato Furio Zoccano interpretato dall’attore romano.

Dall’età di 27 anni l’artista lottava contro la leucemia. Per Irina la carriera di attrice è iniziata sulle scene degli spettacoli teatrali. La prima grande collaborazione in Italia arrivò nel 1981 sul grande schermo nel lungometraggio con Verdone. Dopo questa esperienza ricevette anche una proposta lavorativa in Lacrime napulitane, diretto da Ciro Ippolito, ma di lì a pochi anni si ritirò dalle scene anche a causa della malattia contro la quale lottava.

La donna ha sposato il produttore musicale Toni Evangelisti. Nel suo passato non ha percorso unicamente la carriera di attrice, infatti è stata anche cantante e organizzatrice di concerti rock.

Irina Sanpiter si è spenta oggi a Roma all’età di 60 anni.