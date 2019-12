E' morta Anna Karina: addio all'icona della Nouvelle Vague

Se n'è andata a 79 anni Anna Karina, musa del cineasta Jean-Luc Godard e uno dei maggiori simboli dell'intera corrente cinematografica nota come Nouvelle Vague.

La notizia, causata da un tumore, è stata diramata dal suo agente nelle scorse ore: conosciuta in tutto il mondo per i ruoli interpretati negli anni Sessanta nei film di Godard, del quale fu anche compagna, la Karina nel corso della sua carriera vinse un Orso d'Argento per la miglior interpretazione femminile al Festival di Berlino del del 1961 per il film La Donna è Donna, e nel 1988 fu nominata all'Oscar per l'interpretazione in Cayenne Palace.

Tra i suoi ruoli simbolo col regista ricordiamo anche Le petit soldat (1960), Questa è la mia vita (1962), Band à part (1964), Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville (1965), Pierrot Le Fou (1965) e Una storia americana (1966).

Il sodalizio però non le impedì di lavorare insieme ad altri grandissimi della sua epoca, come Jacques Rivette (Susanna Simonin, la religiosa, 1966), Agnès Varda (Cleo dalle 5 alle 7, 1962), Luchino Visconti (Lo Straniero, 1967), George Cukor (Rapporto a quattro, 1969) e Rainer W. Fassbinder (Roulette cinese, 1976).

Nel corso della sua carriera si è anche cimentata nella regia scrivendo, dirigendo e interpretando Vivre ensemble (1972). Nel 2008 sarebbe arrivato anche un secondo film, intitolato Victoria.