Morta Amanda Mackey: direttrice casting, lavorò a Il Fuggitivo e Rocky IV

È morta Amanda Mackey, la stimatissima direttrice del casting che ha lavorato a Il fuggitivo e anche ad altri quattro film per il regista Andrew Davis e che ha ottenuto una nomination agli Emmy per il film The Normal Heart di Larry Kramer. Aveva 70 anni. A darne la notizia è stato l'Hollywood Reporter, seguito a ruota dalle altre testate.

Mackey è morta sabato scorso al Calvary Hospital di Brooklyn dopo una battaglia contro la sindrome mielodisplastica, una forma di cancro del sangue, ha dichiarato a The Hollywood Reporter la socia di lunga data Cathy Sandrich Gelfond.

Nel corso della sua prestigiosa carriera, ha ricevuto un Artios Award per il suo lavoro in Ragazze vincenti (1993), film con Tom Hanks e Madonna, soggetto di un reboot televisivo proprio quest'anno, e ne ha condiviso un altro con Sandrich Gelfond per Smokin' Aces (2006) - in tutto ha collezionato 15 nomination agli Artios - e la coppia è stata protagonista dell'illuminante documentario del 2012 Casting By.

Mackey è stata "un'amica e una paladina incrollabile in un'epoca in cui le donne non erano così solidali con le altre donne come lo sono ora", ha dichiarato Sandrich Gelfond in un comunicato. "Ha creduto in me, mi ha cresciuto e mi ha dato una carriera. È stata la sorella che non ho mai avuto e ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi".

"Amanda era una professionista assoluta, impegnata nel suo mestiere, che passava il tempo nei grandi e piccoli teatri di New York a scovare talenti emergenti prima di chiunque altro", ha dichiarato Davis in un comunicato. "Amanda sapeva chi erano i professionisti, conosciuti e non. Per un regista, il casting è tutto. Amanda e Cathy hanno offerto scelte che hanno ispirato nuovi modi di guardare ai personaggi e di raccontare la vostra storia. Il suo lavoro al cinema e in televisione è stato enorme".

Tempo fa si era pensato a un remake de Il Fuggitivo, ma sarebbe difficile sostituire il ricordo di Harrison Ford con un nuovo attore. Merito dei professionisti del casting come Amanda Mackey.