Morricone: da Malèna a Baarìa, una selezione di film su Infinity ricorda il maestro

La scomparsa ieri di Ennio Morricone ha lasciato un vuoto probabilmente incolmabile nel cinema italiano e internazionale e per celebrarne il mito, Infinity ha proposto una selezione interamente dedicata alle opere del compositore romano, tra cui spiccano quelle della sua collaborazione con Giuseppe Tornatore.

In catalogo troviamo film famosissimi come La Leggenda del Pianista sull’Oceano, grazie al quale Morricone si aggiudicò un Golden Globe per la colonna sonora originale: il film, ispirato al monologo teatrale “Novecento” di Alessandro Baricco, racconta la storia del più grande pianista che abbia mai suonato sull’oceano. E ancora è presente Baarìa, altra collaborazione Morricone-Tornatore, con cui il maestro conquistò l'ennesimo David di Donatello per le musiche, l'ottavo in carriera. Del 2001 è il Nastro D’Argento alla Migliore colonna sonora per il film Malèna, musicato ancora per Tornatore, ormai amico da una vita e che in questi anni stava lavorando proprio a un documentario su Morricone.

Su Infinity sono poi presenti anche film come L’Uomo delle Stelle, con protagonisti Sergio Castellitto e l’allora esordiente Tiziana Lodato, che valse a Morricone un'altra nomination ai David di Donatello, ma anche pellicole come Senza sapere niente di lei, La Migliore Offerta, Dove vai in Vacanza? e molti altri titoli. Per scoprirli tutti vi basta andare sul sito di Infinity e sottoscrivere un abbonamento (o godere del periodo gratuito limitato se non lo avete ancora fatto).

Moltissimi gli omaggi delle personalità dello spettacolo a Morricone, l'ultimo in ordine d'arrivo quello di Quentin Tarantino che ci lavorò insieme per le musiche di The Hateful Eight, che valsero al maestro l'Oscar alla miglior colonna sonora nel 2015: "Il Re è morto. Lunga vita al Re!". La didascalia è stata accompagnata da una foto di entrambi scattata in occasione della collaborazione per il western del 2015.