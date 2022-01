Morning: Benedict Cumberbatch e Laura Dern in un nuovo dramma fantascientifico

Mentre si fa un gran parlare di Benedict Cumberbatch riguardo Zoolander 2 e una possibile quinta stagione di Sherlock, oggi arriva la notizia del suo prossimo film, "Morning", in cui reciterà al fianco di Laura Dern, star di Jurassic Park e Storia di un Matrimonio, tra gli altri.

Da quanto comunicato finora, sappiamo che il film sarà diretto da Justin Kurzel, regista di Macbeth e di Assassin's Creed, mentre la sceneggiatura è opera di Sam Steiner, al debutto in un lungometraggio. Inoltre, sarà parte del cast anche Noah Jupe, che abbiamo avuto modo di apprezzare nella saga di A Quiet Place.

Seguendo la sinossi ufficiale, Morning offre una premessa piuttosto interessante che propone uno scenario futuristico senza sonno. In particolare, in questo mondo del futuro è stata inventata una pillola che elimina la necessità del sonno ed è presente un sole artificiale che non fa mai calare la luce del giorno, dando vita a un loop infinito in cui la vita e il lavoro proseguono senza interruzioni.

Qui di seguito potete trovare la sinossi completa: "L'ambiziosa e motivata Cathy - Laura Dern - era una delle primi sostenitrici di un mondo senza sonno, ma mentre lei e suo figlio - Noah June - ricostruiscono le loro vite dopo la morte del marito Frank - Benedict Cumberbatch - scopre che il mondo che ha contribuito a creare sta iniziando a sgretolarsi intorno a lei, nel frattempo i ricordi che ha cercato duramente di reprimere tornano a riaffiorare. Mentre Danny viene trascinato in un mondo sovversivo di sognatori, Cathy deve fronteggiare i suoi incubi per non perdere suo figlio".