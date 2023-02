Morgan Freeman, la star sarà il villain del film Gunner contro Luke Hemsworth

Il premio Oscar Morgan Freeman interpreterà il cattivo nel film Gunner, diretto da Dimitris Logothetis, con protagonista Luke Hemsworth. L'attore tornerà sul grande schermo dopo essere comparso nel 2022 in Paradise Highway al fianco di Juliette Binoche e Frank Grillo, e The Minute You Wake Up Dead con Cole Hauser.

Gunner racconta la storia del veterano delle forze speciali Lee Gunner (Hemsworth) che spera di riallacciare i rapporti con i propri figli portandoli a pesca. Quando i giovani s'imbattono in un'operazione di traffico di droga e vengono rapiti dal figlio di un boss incarcerato (Freeman), Gunner decide che deve fare di tutto per salvare la propria famiglia.



Lo script è firmato dallo sceneggiatore di The Fast and The Furious, Gary Scott, e le riprese inizieranno a primavera inoltrata in Alabama. Morgan Freeman non pensa alla pensione e torna sul grande schermo con un nuovo affascinante ruolo.



"Mi sento così privilegiato ad avere Morgan Freeman in Gunner. Una delle sue interpretazioni preferite è quando ha interpretato il cattivo Thaddeus Bradley in Now You See Me. Freeman è ingannevolmente complesso e perfetto per Gunner" ha dichiarato il regista Logothetis.



Morgan Freeman è uno degli attori più famosi al mondo, con cinque candidature all'Oscar in carriera per i film Street Smart - Per le strade di New York, A spasso con Daisy, Le ali della libertà, Invictus - L'invincibile e Million Dollar Baby che gli permetterà di vincere il suo unico Academy Award in carriera.



