Morgan Freeman è in realtà Jimi Hendrix? Ecco la folle teoria che circola sul web

Di teorie assurde che circolano sul web ce ne sono a bizzeffe e, tra le tante una delle più incredibili ipotizza che Morgan Freeman non sia altro che Jimi Hendrix, il noto chitarrista e cantautore scomparso nel 1970.

Secondo alcuni non è infatti una casualità che proprio Morgan Freeman sia esploso come attore un anno dopo la presunta scomparsa di Hendrix e tra l'altro, a sostegno di questa ipotesi vi è anche il fatto che la star de Nella Morsa del Ragno sia davvero bravissimo a suonare la chitarra. Negli anni scorsi poi, Freeman ha voluto proprio tenere una serata in onore del celebre cantautore e secondo i soliti noti sarebbe stato un modo per commemorare i bei tempi andati come musicista. E tra l'altro, si dice che lo stesso Hendrix abbia avuto vita breve nell'esercito, perchè sarebbe stato scoperto come spia e manco a farlo apposta il suo nome sotto copertura era proprio Morgan Freeman.

Ovviamente questa è solo una folle teoria che circola sul web come quella che ad esempio suppone che Keanu Reeves sia in realtà immortale. Tra l'altro sembra che Morgan Freeman non sia ancora pronto per la pensione e che voglia continuare ancora a lungo con la recitazione. Magari tra qualche anno ci rivelerà qualcosa in più sul suo passato da Jimi Hendrix. Chi può dirlo?