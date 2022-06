Morgan Freeman e quegli orecchini che valgono una bara: la spiegazione dell'attore

Lunga vita a Morgan Freeman! L'attore 85enne è uno dei volti più ben voluti di Hollywood, per cui non ci fa certo piacere parlare dell'eventualità della sua dipartita (non che ne parleremmo a cuor leggero in altri casi, naturalmente!): la star di Una Settimana da Dio, però, ha già qualcosa da parte in vista del giorno della sua morte.

Si tratta di una storia più volte saltata fuori sui social, e che riguarda un paio di orecchini di proprietà del nostro Morgan: i due gioielli in questione, infatti, sarebbero abbastanza preziosi da poterci comprare una bara nel caso in cui Freeman dovesse morire in posti in cui non fosse possibile servirsi di denaro contante.

"Questi orecchini. Mi chiedono di loro in continuazione. La verità è che valgono abbastanza da poter comprare una bara nel caso in cui morissi in qualche posto strano. È il motivo per cui li indossavano i marinai, ed è il motivo per cui li indosso io" fu la spiegazione che, qualche tempo fa, l'attore de Le Ali della Libertà fornì ai suoi fan tramite Instagram.

Insomma, meglio esser pronti ad ogni evenienza: quando si è sempre in giro per il mondo, d'altronde, non si sa mai cosa potrebbe accadere! Noi, comunque, speriamo che il buon Morgan debba servirsene in un giorno ancora molto, molto lontano. Orecchini a parte, comunque, ecco perché Morgan Freeman è nella lista nera di Putin.