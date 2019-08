Morgan Freeman e Frank Grillo protagonisti del film d'azione Panama

E' Deadline a rendere noto che Morgan Freeman e Frank Grillo saranno i protagonisti di Panama, nuovo film d'azione ispirato a una storia vera e diretto da Daniel Adams.

Ecco la sinossi del film: "Ispirato a una storia vera. Nel selvaggio Panama del 1989, James Becker (Grillo), un ex-marine robusto e decorato viene inviato sotto copertura dal suo ex comandante Stark (Freeman) per trattare una questione importante con degli avversari inaffidabili. Navigando nel caos della guerra civile locale, Becker deve affrontare assassini, corteggiare femme fatale e negoziare con il nemico per completare la sua missione. Con Stark sempre al suo fianco, Becker dovrà sfidare ogni probabilità per provare ad uscirne vivo."

Le riprese del film partiranno questo novembre; nel frattempo la Highland Film Group cercherà una distribuzione per il film durante il Toronto International Film Festival nel quale parteciperanno, tra gli altri, anche Joker di Todd Phillips, Knives Out di Rian Johnson e Jojo Rabbit di Taika Waititi (vedi: programma del Festival di Toronto).

In passato Adamas si è fatto notare per aver diretto The Lightkeepers, commedia romantica che vedeva nel cast Richard Dreyfuss, Bruce Dern, Mamie Gummer e Blythe Danner, e The Golden Boys con Dern e David Carradine. Più recentemente ha diretto la commedia An L.A. Minute.