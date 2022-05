Morgan Freeman bannato dalla Russia: per qualche ragione è nella lista nera di Putin

Morgan Freeman non è pronto alla pensione, ma qualora decidesse di prendersi una vacanza non potrà andare a visitare Mosca: secondo quanto riportato, infatti, per qualche oscura ragione Morgan Freeman è stato bannato dalla Russia.

Nelle scorse ore, infatti, la Russia ha pubblicato una lista nera di quasi 1000 americani a cui è stato permanentemente vietato l'ingresso nel paese, e al numero 840 compare l'acclamato attore Morgan Freeman, cinque volte nominato all'Oscar e premiato per Million Dollar Baby di Clint Eastwood. A quanto pare, l'attore sarebbe stato bandito per aver narrato un video clip del 2017 nel quale accusava il governo russo di "guerra informatica". Il filmato proveniva da The Committee to investigate Russia ed era stato diretto da Rob Reiner (neanche a dirlo, ovviamente, anche lui è rientrato nella lista).

Fa sorridere - si fa per dire - il fatto che nella lista nera di Putin sono presenti anche diversi nomi di persone defunte: qualcosa ci dice che non avevano intenzione di recarsi in Russia nel prossimo futuro. Tra gli altri nomi di spicco banditi dal paese ci sono anche il Presidente Joe Biden, Hillary Clinton, Alexandria Ocasio-Cortez, la vice presidente Kamala Harris e suo marito, Douglas Craig Emhoff, oltre al creatore di Facebook Mark Zuckerberg.

Per altre notizie su altre star bandite: sapete che Amber Heard stava per essere cacciata da Aquaman 2, e che Jason Momoa e il regista James Wan lo hanno impedito?