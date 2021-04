Morgan Freeman attacca:"Non capisco chi rifiuta il vaccino per il COVID"

Il premio Oscar Morgan Freeman ha lanciato un appello, rivolgendosi alle persone che hanno scelto di non ricevere il vaccino contro il COVID-19. In collaborazione con The Creative Coalition, un'organizzazione no-profit che si occupa della difesa delle arti, l'attore ha fatto un annuncio di servizio pubblico sulla vaccinazione.

"Se vi fidate di me vi vaccinerete e contribuirete a rendere il mondo un posto migliore. Ho estrema fiducia nella scienza" ha spiegato Freeman.

Come riporta The Huffington Post, la star di Il cavaliere oscuro e Le ali della libertà ha parlato delle persone che non si fidano del vaccino:"Mi auguro che persone del genere cambino idea e accettino di farsi inoculare le dosi di vaccino".



L'attore ha proseguito:"Non riesco a capire come si possa essere contrari all'idea di farsi vaccinare contro questa piaga. I fatti sono chiari, sappiamo per quale motivo si muoia e abbiamo un antidoto!" ha esclamato.

In calce alla news potete trovare il video di The Creative Coalition.

Da sempre impegnato anche in progetti audiovisivi che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e l'importanza della scienza, Morgan Freeman ha confermato il suo impegno a promuovere l'importanza di ascoltare i dati scientifici anche in relazione alla pandemia di Coronavirus.