Morgan Freeman: 'Alla pensione? Non ci penso nemmeno lontanamente'

Morgan Freeman che questa sera rivedremo in Nella Morsa del Ragno, ha compiuto 83 anni lo scorso primo giugno ma, alla pensione non ci pensa minimamente. Approdato per puro caso alla recitazione all'età di 8 anni a seguito di una punizione ricevuta a scuola, l'attore non si è più fermato.

Il premio Oscar ricevuto nel 2005 per Million Dollar Baby è solo la punta dell'iceberg di una carriera disseminata di grandiosi successi ed eccezionali interpretazioni ma, Freeman sembra non averne ancora abbastanza.

"Ho sempre desiderato una vita tranquilla ma, non appena mi fermo un attimo vado in paranoia. Ho bisogno di nuovi stimoli e di un nuovo contratto. Da quando ho debuttato a otto anni in teatro, faccio uno dei più bei lavori del mondo, sono assolutamente gratificato dal fatto che grandi e affermati registi oppure autori giovani e che sono cresciuti vedendomi sullo schermo, mi offrano ancora tante possibilità di fare il mio mestiere. Alla pensione non ci penso. Si tratta di una parola senza significato per me. L'età alla fin dei conti è solo un numero".

Nonostante tutto Morgan Freeman continua a mantenere i piedi per terra e a tenersi strettamente legato a quelle che sono le piccole cose della vita: "Non mi sono mai fatto illudere dalle sirene del successo. Si rischia di perdere il contatto con la realtà. A me è sempre bastato, se venivo pagato molto per la mia partecipazione a una puntata del franchise di Batman, ricordare i miei anni da ragazzo povero nel Tennessee, figlio di un barbiere e di una donna che faceva le pulizie e nascondeva nel materasso i soldi per mandare noi figli a buone scuole".

Prossimamente vedremo Morgan Freeman in Panama, nuovo film d'azione ispirato a una storia vera e diretto da Daniel Adams.