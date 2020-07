Morena Baccarin, la star di Deadpool parla del primo incontro col marito Benjamin McKenzie

La star di Deadpool, Morena Baccarin, è intervenuta su PeopleTV per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, e durante la chiacchierata le è stato ricordato il momento in cui incontrò per la prima volta il futuro marito Benjamin McKenzie sul set di The O.C. Un primo incontro che non bastò per far scattare la scintilla tra i due.

Riguardando una sequenza di The O.C. nella quale ha recitato, Morena Baccarin ha esclamato:"Oh mio Dio, sono peggio di una bambina! Scherzo sempre con mio marito Ben, che se avesse prestato attenzione a me mentre giravo gli episodi del suo show avrebbe potuto avermi al top!".

Morena Baccarin e Benjamin McKenzie non hanno condiviso scene importanti in The O.C. e l'attrice ha ricordato di quando si fermò per cercare di salutarlo vicino alla roulotte dell'attore:"Volevo davvero solo salutarlo e incontrarlo. E lui non ricorda nemmeno l'incontro, quindi ciò dimostra a che livello fossi in quel periodo".



Morena Baccarin nel 2006 recitò in tre episodi della terza stagione di The O.C., show con Benjamin McKenzie nel ruolo del protagonista, Ryan Atwood.

I due si sono ritrovati nove anni dopo sul set della serie tv Gotham, nella quale Baccarin interpreta Leslie Thompkins e Benjamin McKenzie un giovane Jim Gordon.

I due si sono sposati il 2 giugno 2017 e hanno una figlia, nata l'anno precedente al matrimonio.

In Deadpool 3 ci sarà anche Morena Baccarin? L'attrice ha approfondito la questione con i fan. Morena Baccarin ha stregato i fan di Deadpool e ora gli spettatori si chiedono se il suo ruolo sarà confermato anche nel terzo capitolo.