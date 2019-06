Anche Morena Baccarin sarà con Mel Gibson nel thriller Waldo

Secondo quanto riporta Deadline, Morena Baccarin farà parte del cast di Waldo, thriller diretto dal regista britannico Tim Kirby e interpretato da Mel Gibson e Charlie Hunnam. L’attrice ha recitato in Deadpool, in Homeland e nella serie Netflix Una serie di sfortunati eventi.

Morena Baccarin si unisce quindi anche a Clancy Brown (Daredevil, SpongeBob SquarePants), il cui ingaggio era stato annunciato nei giorni scorsi. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Dominic Monaghan (Star Wars: The Rise of Skywalker, Lost, Il Signore degli Anelli) ed Eliza Gonzalez (Baby Driver).

Il film, tratto dal romanzo di Howard Gould, ha per protagonista l’ex agente della polizia di Los Angeles Charlie Waldo (Charlie Hunnam), che conduce un’esistenza minimalista nei boschi, lontano dal trambusto e dagli eccessi. La sua vita tranquilla però si interrompe bruscamente quando Waldo torna a lavorare come investigatore privato e si ritrova a indagare sull’assassinio della moglie di un’eccentrica star della tv.

Le riprese del film sono attualmente in corso ad Atlanta ed è possibile dare un’occhiata alle prime foto dal set, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale di uscita. Il regista, Tim Kirby, è noto per aver diretto il pilota della serie Fleabag e alcuni episodi di Veep.