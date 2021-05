Morena Baccarin, la foto della star di Deadpool dopo il parto: 'Non sempre è facile'

Lo scorso marzo Morena Baccarin ha dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo nato dalla relazione con Benjamin McKenzie. Con un post su Instagram, l'attrice di Deadpool e di Gotham ha voluto raccontare oneri e onori della maternità, e la difficoltà, comune a molte donne, di conciliare lavoro e vita privata.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Morena Baccarin si è scattata un selfie allo specchio, in un bagno piuttosto elegante, con un tiralatte attaccato al seno.

"Questo è l'aspetto che ha un primo giorno di cura di me stessa dopo il parto" ha scritto l'attrice nella didascalia. "La realtà è che noi mamme spesso dobbiamo trovare dei piccoli angoli strani per nutrire i bambini e tirare il latte materno. Non sempre sono belli e comodi come questa stanza."

In poche ore, la foto si è guadagnata più di 171.000 like, oltre a una serie di commenti in cui i follower si complimentano con Morena Baccarin per la sua forma, o la invitano ad andare avanti nonostante le difficoltà dell'essere madre e donna in carriera.

Non sappiamo ancora, intanto, se vedremo Morena Baccarin in Deadpool 3. "Non ne ho idea. A quanto pare lo stanno ancora scrivendo" ha spiegato nei mesi scorsi l'attrice, augurandosi nel caso che il suo personaggio, Vanessa Carlysle, abbia un ruolo abbastanza importante.