Morbius: uno youtuber ha messo il film con Jared Leto su Game Boy Color

In un nuovo video, lo YouTuber Wulff Den ha inserito Morbius su Game Boy Color "per qualche motivo", un processo lungo e noioso che tuttavia potrebbe essere stato per qualcuno più divertente che guardare effettivamente il film.

Qualche tempo fa, lo stesso YouTuber aveva inserito Tenet di Christopher Nolan su Game Boy Advance, anche se quella volta era stato ispirato da qualcosa di specifico: l'insistenza del regista sul fatto che Tenet doveva essere visto sullo "schermo più grande possibile " nonostante sia stato rilasciato all'inizio della pandemia, quando la maggior parte degli spettatori non era disposta ad andare al cinema.

Quella volta, Den scherzò sulla cosa mettendo il film su Game Boy "per dispetto", mentre questa volta lo YouTuber ha ammesso di averlo fatto senza un reale motivo.

Con Tenet, Wulff Den trasferì il film su cinque cartucce GBA, ciascuna contenente circa mezz'ora di video a 6 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 192x128. Nonostante Morbius non sia lungo quanto Tenet, la compressione necessaria per adattare il film su delle cartucce per Game Boy Color da 4 MB richiederebbe ben 36 cartucce.

Come ben sapete, il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius, ha fatto molto parlare di sè nel corso degli ultimi mesi. Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle 5 cose che non hanno senso in Moribius.