Morbius, il vampirismo è maledizione e dono nel nuovo teaser con Jared Leto

Dopo il trailer finale di Morbius pubblicato qualche giorno fa, sui propri canali social la Sony Pictures ha presentato un nuovo teaser ufficiale per il cinecomic Marvel con protagonista Jared Leto.

Nel filmato i personaggi del film discutono sulle abilità di Michael Morbius (Jared Leto), che per trovare un sistema per guarire se stesso e tutti gli altri afflitti dalla sua stessa malattia si trasforma in un vampiro: ma questi nuovi, oscuri poteri, sono un dono o una maledizione? Il dialogo principale del teaser vede protagonisti Morbius e Loxias Crown, il personaggio interpretato da Matthew Smith, un amico d'infanzia del protagonista. Come al solito potete gustarvi il filmato promozionale in calce all'articolo.

Ricordiamo che, sebbene Morbius sarà ambientato al di fuori del Marvel Cinematic Universe, cercherà di mescolare le carte in fatto di saghe, franchise e universi narrativi, e non poco: come visto finora nei vari trailer promozionali, infatti, nel film sarà apertamente menzionato il Venom di Tom Hardy mentre Michael Keaton apparirà nei panni di Adrian Toomes, apparso l'ultima volta come villain principale di Spider-Man: Homecoming, un film come sappiamo ambientato nel MCU.

Morbius è atteso per l'1 aprile nei cinema di tutto il mondo. Recentemente, per accordarsi alle decisioni di Warner Bros. e Disney in risposta al conflitto con l'Ucraina, Sony ha rinviato Morbius in Russia a data da destinarsi.