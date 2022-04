Morbius fa parte dell'universo di Andrew Garfield? Il regista: 'Se parlo mi sparano'

I fan si chiedono ormai da tempo con quale Spider-Man andranno prima o poi ad interagire i personaggi dell'universo Marvel targato Sony: Tom Holland? Andrew Garfield? Tobey Maguire? L'imbarazzo della scelta c'è tutto, e chissà che questo Morbius non possa cominciare a toglierci un po' di dubbi al riguardo.

Mentre Morbius porta a casa quasi 6 milioni dalle anteprime del giovedì, dunque, a parlare della questione Spider-Man è stato proprio il regista del film con Jared Leto, Daniel Espinosa, che si è però detto obbligato a tenere la bocca chiusa pena ritorsioni anche abbastanza importanti da parte della produzione.

"C'è un po' di gente nella Sony che mi sparerebbe se dicessi qualcosa, perché li obbligherei a prendere degli impegni in questo senso. Io ho i miei pensieri e le mie opinioni e potete vederli nel film, e sto spingendo per quelli" sono state le parole del regista. La presenza di alcuni elementi nel trailer di Morbius, ricordiamo (su tutti una pagina del Daily Bugle con riferimenti a Rhino) hanno fatto sì che i fan propendessero per l'ipotesi Andrew Garfield: sarà questa la strada tracciata da Espinosa?

Vedremo nei prossimi film del franchise quali saranno gli sviluppi: chissà che Kraven o Madame Web non possano svelarci qualcosa al riguardo! Nel frattempo, ecco qual è il contenuto delle scene post-credit di Morbius.