Morbius, in tutti gli universi c'è uno Spider-Man? Risponde il regista

Morbius sta finalmente per approdare al cinema, ma ci sono delle domande che tutti si stanno facendo ormai da tempo: vedremo Spider-Man nel film? E sarà uno Spider-Man che già conosciamo? E mentre il regista del film Daniel Espinos a non può dare delle risposte secche, ha comunque parecchio da dire in merito.

Ai microfoni di CinemaBlend, Daniel Espinosa ha spiegato un po' la mentalità dietro Morbius e Spider-Man, e in generale dietro l'idea del Multiverso che entra in gioco in questi casi.

La domanda dell'intervistatore, nello specifico, indagava sulla presenza dell'arrampicamuri nella pellicola, visti anche gli easter egg di Spider-Man nei trailer di Morbius, con un semplice "C'è già uno Spider-Man nell'universo di Morbius?".

E la risposta di Espinosa è stata: "Certamente! Voglio dire, in quasi tutti gli Spider-Verse o gli universi che sono esistiti nel Marvel Universe, se avete letto i fumetti, c'è questa idea... È un po' una sorta di teoria delle stringhe versione Marvel, se vogliamo chiamarla così. Ed è come... Ricordate, gli universi paralleli in Seinfeld? Avete un mondo in cui ci sono gli stessi personaggi, tutti loro, ma leggermente differenti da quelli che già conoscete".

"Quindi in quasi tutti gli universi abbiamo uno Spider-Man, dei Fantastici Quattro, un Tony Stark o un Morbius. Ma saranno diversi nei toni. E questo non è esattamente il modo in cui il Marvel Cinematic Universe si sta approcciando all'idea, ma ci sono alcuni elementi base in comune" ha poi continuato, aggiungendo anche un'altra interessante informazione "E poi c'è questo secondo tipo di leggenda, che riguarda il totem. Ovvero che in tutti gli universi troviamo uno Spider-Totem. Il che significa che in tutti gli universi ci deve essere uno Spider-Man. O una Spider-Woman".

Non sappiamo, dunque, se avremo occasione di vedere ad esempio lo Spider-Man di Tom Holland interagire con il Morbius di Jared Leto, ma di certo l'amichevole Spider-Man di quartiere, quale che sia la versione che avremo, non varrà ignorato.

Morbius arriverà il 1 aprile al cinema.