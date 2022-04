Morbius: Tyrse Gibson ringrazia Martin Scorsese per la recensione ma è una fake news!

Sappiamo bene come il mondo delle fake news possa essere talmente articolato da essere scambiato per reale e a volte fa sorridere quando qualcuno nel mondo dello spettacolo casca nel tranello di queste notizie inventate. E' quanto successo nelle ultime ore a Tyrse Gibson che ha scambiato per vera un commento di Martin Scorsese al film Morbius.

Nel mondo del cinema è nota l'antipatia di Scorsese verso i cinecomic, in particolare di quelli dei Marvel Studios, ma anche se è possibile aspettarsi un parere diverso dal regista a seconda del film che si prende in esame, è davvero esilarante che Tyrese Gibson abbia pensato potesse accadere proprio con Morbius, film nel quale recita e che è stato massacrato praticamente da tutta la critica specializzata e persino dal suo pubblico.

Una falsa citazione di Scorsese entusiasta del film ha iniziato a circolare sul web, includendo anche il cineasta photoshoppato su un red carpet con lo sfondo di Morbius. Era tutto falso, come ci si poteva aspettare, ma ha ingannato Gibson. L'attore ha condiviso la presunta "citazione" di Scorsese, più il photoshop del regista mentre esprimeva la sua finta recensione al film. Gibson ha condiviso la citazione in un post Instagram, ora cancellato, domenica mattina. Il popolo del web ovviamente non se l'è fatto scappare.

Nella fake news, il finto Scorsese sosteneva di essere rimasto scioccato dallo scoprire che Morbius fosse tratto da un fumetto, e che si trattasse di una nuova vetta del cinema, che nemmeno lui avrebbe potuto eguagliare. Gibson ci è proprio cascato con tutte le scarpe.

Difficile credere che il regista Premio Oscar possa aver detto una cosa simile dopo le critiche ai film Marvel Studios che riportiamo di seguito: "Non li vedo. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente la cosa più vicina a loro a cui riesco a pensare, con gli attori che fanno il meglio che possono in queste circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano".

Su queste pagine potete leggere la (vera) recensione di Morbius.