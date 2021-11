Morbius, finalmente il nuovo trailer! Guardate il vampiro Marvel di Jared Leto

Dopo il post pubblicato su Instagram da Jared Leto, l'arrivo del trailer di Morbius era atteso per oggi, e Sony Pictures ha puntualmente mantenuto la promessa. Nella giornata di martedì 2 novembre, infatti, è stato pubblicato il nuovo trailer dello stand-alone dedicato all'antieroe Marvel interpretato dall'attore di Dallas Buyers Club.

Le immagini del nuovo trailer di Morbius, in versione italiana, sono visibili all'interno della notizia. Nel filmato, della durata di circa due minuti, viene introdotto il personaggio di Michael Morbius, mentre il brano in sottofondo è una nuova versione di People Are Strange dei Doors.

Non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale per il film, ma alla fine del trailer appare la scritta "Nel 2022 - Solo al cinema".

Secondo la sinossi di Morbius, "Affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia condannato a subire la sua stessa sorte, il Dottor Michael Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa."

Nei mesi scorsi è stata confermata la presenza di Michael Keaton nel cast di Morbius, in cui vedremo, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris. La regia è di Daniel Espinosa.