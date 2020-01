Morbius: il primo trailer del film con Jared Leto sta per arrivare

Con la data d'uscita fissata a fine luglio, è chiaro che ci si aspetta che la Sony diffonda un primo trailer di Morbius molto presto e stando alle ultime indiscrezione pare che il filmato potrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Infatti, secondo la pagina Patreon di Daniel Richtman (noto scooper della rete in precedenza noto come @DanielRPK) il primo trailer del cinecomic Morbius The Living Vampire dovrebbe approdare in rete nel corso della prossima settimana (si fa riferimento a dopo il 12 gennaio come data indicativa). Il filmato potrebbe quindi essere allegato alle copie dei due blockbuster in arrivo in sala la prossima settimana, ovvero Bad Boys for Life (sempre della Sony tra l'altro) e Dolittle (della Universal e con Robert Downey Jr. protagonista).

Nonostante le riprese siano terminate lo scorso maggio, sappiamo ancora pochissimo riguardo il cinecomic con Jared Leto protagonista, se non che si tratta di un nuovo capitolo dell'universo cinematografico targato Sony. Il film farà parte appunto dell'universo cinematografico di Spider-Man targato Sony insieme a Venom, che nonostante la pessima accoglienza riservata dalla critica ha ottenuto più di 800 milioni di dollari al box office. Visto il grande successo del film in termini di incassi, Sony ha già dato il via libera per il sequel di Venom, che come anticipato dalla scena post-credit del primo film introdurrà Carnage.

Tra le pochissime dichiarazioni rilasciate da Leto, anche il perché non vedeva l'ora di interpretare un vampiro nella sua carriera: "Quando ero un ragazzino, ricordo di essere stato a casa di mia nonna in Louisiana e io e mio fratello passammo tantissimo tempo a leggere i libri che trovavamo in quella casa. Era l'era di Anne Rice e non facevamo che scambiarci quei libri a vicenda."

Per chi non lo sapesse, Ann Rice è una nota scrittrice americana divenuta celebre per i romanzi horror a incentrati sul vampirismo: sua, ad esempio, l'opera denominata Cronache dei Vampiri, che include il romanzo Intervista Col Vampiro, del 1976, che avrebbe ispirato l'omonimo film del 1994 diretto da Neil Jordan e con protagonisti Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater e Antonio Banderas.

Inoltre, nella stessa intervista, Leto ha ammesso di essersi perso la nuova moda hollywoodiana dei vampiri (Twilight) definendosi troppo vecchio per essa, e infatti ha citato Dracula del 1931 con Bela Lugosi e quello del 1992 di Francis Ford Coppola, Dracula di Bran Stoker, con Gary Oldman nella parte del conte vampiro, Keanu Reeves, Winona Ryder e Anthony Hopkins, fra i suoi film preferiti.

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, ha una data d'uscita fissata al 31 luglio 2020. Nel cast troveremo anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson.