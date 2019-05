Morbius: terminate ufficialmente le riprese del film con Jared Leto

Sono ufficialmente finite le riprese di Morbius, lo spin-off di Spider-Man che vedrà come protagonista Jared Leto nei panni del vampiro vivente. Ad annunciarlo sono stati lo stesso Leto e la collega Adria Arjona tramite i propri canali social.

"Fa strano separarsi dalle persone a cui ti sei affezionata," ha scritto l'attrice su Instagram. "ma dobbiamo farlo per condividere con voi tutto quello che abbiamo fatto." Potete trovare i post in calce alla notizia.

Al contrario di altri progetti incentrati sui villain tratti dai fumetti, come per esempio il Joker con Joaquin Phoenix e Venom, altro spin-off dell'uomo ragno, il film diretto da Daniel Espinosa non si è mostrato molto durante le riprese. In questi mesi abbiamo infatti avuto solo dei piccoli assaggi di Jared Leto nei panni di Morbius, mentre recentemente è stata mostrata una foto di Tyrese Gibson sul set.

Il film farà parte dell'universo cinematografico di Spider-Man targato Sony insieme a Venom, che nonostante la pessima accoglienza riservata dalla critica ha ottenuto più di 800 milioni di dollari al box office. Visto il grande successo del film in termini di incassi, Sony ha già dato il via libera per il sequel di Venom, che come anticipato dalla scena post-credit del primo film introdurrà Carnage.

Morbius arriverà nelle sale americane il 31 luglio 2020.