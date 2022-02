Morbius, un teaser svela la data d'uscita del nuovo trailer del film con Jared Leto!

Morbius è un film decisamente sfortunato: il nuovo capitolo dell'universo cinematografico targato Sony ha subito più rinvii del già decisamente martoriato The New Mutants, ma l'attesa sembra ormai finalmente essere agli sgoccioli, con il prossimo 1 aprile indicato come data d'uscita del film con Jared Leto.

Non dovremo aspettare aprile, però, per dare una nuova occhiata al film su uno dei personaggi Marvel più altruisti (secondo il parere di Daniel Espinosa): un nuovo teaser, infatti, ha finalmente svelato la data d'uscita del finale trailer di Morbius, ultimo passaggio prima dell'arrivo del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Stando al teaser rilasciato in queste ore, dunque, il nuovo e definitivo trailer di Morbius dovrebbe arrivare il prossimo lunedì: il breve video non specifica però l'orario, per cui non resta altro da fare che attendere l'inizio della prossima settimana consapevoli di dover tenere gli occhi bene aperti per l'intera giornata, con il nostro vampiro che potrebbe letteralmente saltar fuori da un momento all'altro.

La speranza è ovviamente che, al netto dei parallelismi in quanto a sfortuna, il film di Daniel Espinosa possa godere di un apprezzamento maggiore rispetto a quello riscontrato da The New Mutants. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Jared Leto ha presentato il merchandise ufficiale di Morbius.