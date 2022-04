Morbius: svelato il contenuto delle scene post-credit del nuovo spin-off di Spider-Man!

Morbius nasconde due diverse scene post credit alla fine dei titoli di coda, e ora che il cinecomic Sony con protagonista Jared Leto è arrivato al cinema in Italia, i fan hanno iniziato a discutere le implicazioni delle sequenze segrete.

Ma cosa svelano esattamente le scene post-credit di Morbius? Se avete già visto il film e siete usciti dalla sala prima della loro proiezione o se semplicemente siete curiosi di conoscerle in anticipo, ve le raccontiamo qui sotto. Inutile sottolineare che il seguente articolo contiene grossi spoiler su Morbius, quindi procedete a vostro rischio e pericolo.

La prima scena post-credit di Morbius ha inizio con una ripresa di New York City, proprio mentre una gigantesca spaccatura viola appare nel cielo squarciando il tessuto spazio-temporale. Si stratta degli effetti dell'incantesimo di Dottor Strange visto in Spider-Man: No Way Home, e infatti pochi istanti dopo la scena si sposta in una cella vuole dove all'improvviso compare dal nulla Adrian Toomes, il villain Avvoltoio interpretato da Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming. Il villain è stato evidentemente trasportato dal MCU al VenomVerse, mentre un breve notiziario avverte che un uomo di nome Adrian Toomes è stato trovato all'interno di una cella vuota e sarà presto rilasciato (perché, sebbene nel MCU ne avesse fatte di cotte e di crude, nel VenomVerse non ha commesso alcun crimine, dunque sarebbe illegale tenerlo imprigionato).

La scena seconda post-credit di Morbius, invece, mostra il protagonista Michael Morbius di Jared Leto ed è ambientata qualche tempo dopo gli eventi del film: il vampiro vivente è alla guida di un'auto sportiva nel mezzo di una strada con campi su entrambi i lati, all'improvviso sente il sonar da pipistrello formicolare ed esce dall'auto quando appare Adrian Toomes, questa volta con indosso il suo costume da Avvoltoio: i fan noteranno immediatamente che la tuta alare del villain è una versione leggermente modificata rispetto a quella di Spider-Man: Homecoming (se l'è evidentemente costruita alla bell'e meglio nel VenomVerse dopo averla lasciata nel MCU) ma la cosa più interessante è che Toomes, pur ammettendo di non avere idea di come sia arrivato in questo nuovo universo, afferma di essere convinto che abbia qualcosa a che fare con Spider-Man. Ancora più importante, il villain di Michael Keaton sostiene davanti a Morbius che le persone come loro dovrebbero creare una squadra.

Il riferimento indirizza chiaramente verso un film dei Sinistri Sei, il team di supercriminali nemici di Spider-Man al centro di un progetto che la Sony insegue ormai da quasi vent'anni e che a questo punto sembra definitivamente in arrivo. Dal finale di Spider-Man: No Way Home sappiamo infatti che Eddie Brock dopo la brevissima incursione nel MCU è tornato nel suo universo, che oltre a Morbius e adesso Avvoltoio molto presto includerà anche Kraven il Cacciatore, protagonista di uno stand-alone le cui riprese sono iniziate nelle scorse settimane. Lo stesso regista di Morbius Daniel Espinosa ha anticipato che lo Spiderman del VenomVerse sarà svelato molto presto, e i fan ovviamente sperano che si tratti di Andrew Garfield, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare proprio i Sinistri Sei nella saga cinematografica di The Amazing Spider-Man.

Insomma è proprio il caso di dirlo, a volte ritornano: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.