Morbius, svelata la dura del film con Jared Leto: non vi aspettate un altro The Batman

Dopo le quattro ore di Justice League di Zack Snyder e le tre di The Batman, il nuovo cinecomic Morbius con Jared Leto sembra aver guardato in casa Sony ai film di Venom con Tom Hardy per il proprio minutaggio.

Un rapporto su Twitter, infatti, afferma che Morbius durerà solo 1 ora e 44 minuti: questo minutaggio non è stato confermato in via ufficiale al momento della stesura di questo articolo, ma va sottolineato come in precedenza il leaker Amit Chaudhari abbia rivelato diverse informazioni poi verificate sui progetti Marvel di Sony. La pagina di IMDB di Morbius, tra l'altro, elenca una durata di 1 ora e 48 minuti, cosa che aggiunge un po' più di credibilità alle fonti di Chaudhari.

Per ora quindi non resta che aspettare nuove informazioni, ma se il rapporto dovesse risultare accurato, questa durata renderebbe Morbius il secondo spinoff di Spider-Man più breve fino ad oggi, dopo il fulmineo Venom: Let There Be Carnage del 2021, che dura solo 1 ora e 37 minuti. Al contrario, il primo film di Venom, uscito nel 2018, durava ben 2 ore e 20 minuti.

Ricordiamo che Morbius uscirà l'1 aprile negli Stati Uniti, mentre in Italia il pubblico potrà trovarlo al cinema con un giorno in anticipo dal 31 marzo. Per altri approfondimenti recuperate il trailer finale di Morbius.