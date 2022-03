Morbius, che succede in casa Sony? Il regista fa spoiler sul ritorno di Michael Keaton

Dopo aver svelato che lo Spiderman dell universo Sony sarà rivelato molto presto, il regista Daniel Espinosa ha continuato a rivelare informazioni 'confidenziali' su Morbius, cinecomic Marvel di imminente uscita con protagonista il premio Oscar Jared Leto.

In particolare, in una recente intervista con CinemaBlend, Espinosa si è concentrato sul ritorno dell'Avvoltoio di Michael Keaton, personaggio che ha esordito come villain nel MCU durante gli eventi di Spider-Man: Homecoming. La presenza di Michael Keaton nel cinecomic con Jared Leto era già stata anticipata dai trailer di Morbius, ma adesso il regista si è profuso in numerosi particolari sul ruolo dell'attore e del personaggio, particolari che si muovono pericolosamente in bilico sul confine degli spoiler.

"Alla fine di Venom: La furia di Carnage e e Spider-Man: No Way Home, è chiaramente stabilito che è possibile che i personaggi possono trasferirsi da un universo all'altro grazie al Multiverso" ha dichiarato il regista. "Gli eventi di No Way Home hanno avuto l'effetto di trasferire Venom e Avvoltoio (e forse altri) avanti e indietro tra l'MCU e il VenomVerse." Inoltre, il regista ha anche anticipato come Adrian Toomes sia riuscito a riconquistare la sua tuta da Avvoltoio. "Se guardate attentamente, vedrete che non è esattamente lo stesso costume di Spider-Man: Homecoming" ha spiegato il regista. "Mettiamola così: Adrian è un ragazzo pieno di risorse".

Ovviamente i fan sono totalmente spiazzati dal marketing della Sony per Morbius, ma nel commentare la situazione potrebbe essere utile tornare al periodo pre-distribuzione di No Way Home: ricorderete infatti che numerose indiscrezioni all'epoca avevano rivelato che, fosse stato per Sony, la campagna marketing di Spider-Man avrebbe sfruttato al massimo il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, tenuto segreto per volontà di Kevin Feige (che, ovviamente, ha avuto ragione, considerati gli incassi da record del film). Tuttavia, dato che i Marvel Studios stavolta con Morbius non sono coinvolti, è possibile che la Sony abbia allentato la presa sui propri talent e su cosa essi possano o non possano rivelare nelle interviste promozionali.

Sarà una mossa vincente? Al momento le previsioni al box office di Morbius non promettono nulla di buono. Il film uscirà in Italia dal 31 marzo.