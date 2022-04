Morbius: la storia (che forse non conoscete) sul ruolo tagliato da Blade e Blade 2

Il cinecomic Morbius sta facendo buoni numeri al box office internazionale in questi giorni, e la popolarità riscossa dal vampiro Marvel interpretato da Jared Leto ci offre lo spunto per raccontarvi una storia che forse non conoscete, quella del ruolo di Morbius tagliato da Blade.

Morbius di Daniel Espinosa è a tutti gli effetti il debutto del celebre vampiro Marvel sul grande schermo, ma quel debutto in tecnicamente sarebbe dovuto avvenire nel 1998, dato che per il primo film di Blade fu girato un finale alternativo con Morbius pensato per introdurre il personaggio e averlo come cattivo in Blade 2. Lo ha rivelato nei commenti audio dell'edizione DVD del primo Blade lo sceneggiatore David S. Goyer, che aveva pianificato di presentare Morbius in vista del sequel all'epoca non ancora in produzione.

Il regista di Blade, Stephen Norrington, aveva persino girato una scena teaser nella quale lui stesso aveva vestito i panni di Michael Morbius: la sequenza alla fine fu tagliata, ma oggi è disponibile sul web (potete trovarla in calce all'articolo). Nel finale alternativo del film originale, dopo che Blade ha rifiutato la cura, la cinepresa fa una panoramica sui tetti della città per mostrare una figura oscura con lunghi capelli neri, segno distintivo di Morbius. Lo stesso Goyer, sempre nel commento di Blade, conferma che Morbius è sempre stato nei suoi piani per Blade 2.

Tuttavia, quando Norrington ha lasciato la regia del sequel e al suo posto è subentrato Guillermo Del Toro, la Sony aveva iniziato a sviluppare il primo film di Spider-Man con Sam Raimi e Tobey Maguire, e non era molto incline a cedere un personaggio del quale aveva i diritti (Morbius, ricordiamolo, è legato a Spider-Man) ad uno studio 'rivale' (la New Line, che ha sviluppato la trilogia di Blade). Per evitare problemi, come rivelato sempre da Goyer e sempre nei commenti al dvd, Del Toro, che pure non vedeva l'ora di poter utilizzare Morbius, decise di cambiare totalmente il soggetto del film.

Conoscevate questa storia? Pensate che prima o poi Blade e Morbius avranno modo di scontrarsi sullo schermo? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, ecco come Spiderman No Way Home ha influenzato le scene post credit di Morbius.