Morbius, lo spin-off di Spider-Man con Jared Leto sta per uscire su Disney+ Italia?

Morbius sta per arrivare in streaming su Disney+: dopo essere sbarcato sulla piattaforma Netflix, infatti, il famoso spin-off di Spider-Man con protagonista il premio Oscar Jared Leto molto presto passerà in casa Disney.

Dagli Stati Uniti infatti in queste ore è stato ufficialmente confermato che Morbius passerà da Netflix a Disney a partire da venerdì 1 marzo, unendosi in questo modo agli altri film di proprietà di Sony disponibili sullo streamer di proprietà della Disney: sebbene Morbius non faccia parte del Marvel Cinematic Universe, Disney+ può trasmettere in streaming i film del controverso Universo dei personaggi Marvel in base ad un nuovo accordo di licenza, lo stesso accordo che in passato ha permesso alla Disney di distribuire in streaming film come Venom, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, che sono stati tutti aggiunti a Disney+.

Come da accordi, i film di Sony arriveranno su Disney+ dopo essere stati su Netflix per circa nove mesi. "Questo storico accordo pluriennale per la piattaforma garantisce al team di Disney Media and Entertainment Distribution un'enorme flessibilità e ampiezza di possibilità di programmazione per sfruttare la ricca lista di film di Sony", aveva affermato il dirigente della distribuzione Disney Chuck Saftler nel 2021. "Questa è una vittoria per i fan, che trarranno vantaggio dalla possibilità di accedere ai migliori contenuti da due degli studi più prolifici di Hollywood attraverso una moltitudine di piattaforme ed esperienze di visualizzazione."

Attualmente non è chiaro se Morbius uscirà su Disney+ Italia a partire dall'1 marzo o se il mercato italiano dovrà aspettare qualche giorno in più rispetto a quello americano, ma vi terremo aggiornati.

