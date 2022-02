Morbius: lo spin-off di Spider-Man con Jared Leto si mostra nel nuovo poster ufficiale

Dopo il nuovo merchandising di Morbius sponsorizzato da Jared Leto sui social, il prossimo spin-off della saga di Spider-Man prodotto dalla Sony Pictures è tornato a mostrarsi con un poster ufficiale inedito.

In Morbius, uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo grazie al premio Oscar Jared Leto, che si trasforma nell'enigmatico antieroe Michael Morbius: gravemente malato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare sé stesso e gli altri che condividono il suo stesso destino, il dottor Morbius accetta una scommessa disperata facendosi avanti per un pericoloso esperimento che cambierà per sempre la sua vita maledicendolo con nuovi, oscuri impulsi.

Daniel Espinosa ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, basata sul personaggio della Marvel Comics creato da Roy Thomas e Gil Kane e comparso sui fumetti Marvel per la prima volta nel 1971. Nel cast di Morbius, oltre al protagonista Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster sono i produttori.

Ricordiamo che la Sony Pictures ha posticipato l'uscita di Morbius al prossimo 1 aprile, secondo quanto riferito al fine di mantenere il re del box office Spider-Man: No Way Home il più a lungo possibile nel circuito cinematografico. Nel frattempo, un nuovo rumor suggerisce che Jared Leto sarà Morbius per una trilogia e anche in nuovi spin-off Sony.