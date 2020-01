Morbius: gli spin-off della Sony su Spider-Man stanno già creando problemi nell'MCU?

All'indomani della pubblicazione del trailer di Morbius, non sono pochi quei fan rimasti a dir poco confusi dall'inclusione del franchise nel Marvel Cinematic Universe, o meglio dei riferimenti a quell'universo, dato che proprio l'MCU non ne rimarrà coinvolto.

Tuttavia, la recente rivelazione che Morbius e (retroattivamente) anche Venom sono parte dell'Universo Cinematografico Marvel avrebbe già creato non pochi problemi di continuity a quest'ultimo. In pratica lo Spider-Man di Tom Holland esiste nel denominato Sony's Universe of Marvel Characters, lo vediamo nel famigerato poster con la scritta "assassino" quando il personaggio di Jared Leto vi passa davanti (il riferimento è alla "uccisione" di Mysterio da parte di Spider-Man alla fine di Far From Home) con questa connessione confermata ulteriormente allorquando nella parte conclusiva del trailer il protagonista incontra nientemeno che Adrian Toomes (Michael Keaton), a.k.a. Avvoltoio, la cui vendetta nei confronti di Tony Stark è stata sventata da Peter Parker in Homecoming.

In Venom, poi, Eddie Brock (Tom Hardy) è chiamato a investigare sulla condotta sospetta del miliardario industriale Carlton Drake (Riz Ahmed), ma la rivelazione che alcuni esseri extra-terrestri (chiamati simbionti) si sono fatti strada sulla Terra dovrebbe essere familiare al reporter, data l'esistenza del cosiddetto "Incidente" del 2012, ovvero l'invasione aliena che si verifica cioè in The Avengers.

Il problema principale riguarda quindi proprio Venom ed è più che probabile che il tiro verrà corretto con il prossimo sequel, Venom 2 infatti uscirà il 2 ottobre 2020 per la regia di Andy Serkis. Sicuramente qualcosa in più circa il collegamento con il Marvel Cinematic Universe verrà spiegata nel prossimo film, ma è abbastanza evidente di come la Sony inizialmente non avesse previsto un'inclusione nel Marvel Cinematic Universe all'inizio dello sviluppo di questo nuovo franchise dedicato ai villain di Spider-Man: naturalmente è possibile aspettarsi poi altri collegamenti nel terzo film su Spider-Man con Tom Holland.

L'uscita del film diretto da Daniel Espinosa è prevista per il 31 luglio 2020. Su queste pagine potete recuperare il teaser trailer.