Morbius: ecco in che modo Spider-Man No Way Home ha influito sulle scene post-credit

Dopo essere stato interrogato sulla possibile director s cut di Morbius, il regista Daniel Espinosa ha discusso dei collegamenti tra Spider-Man: No Way Home e il cinecomic con protagonista Jared Leto.

Nel film della Sony, dopo la conclusione del film, nelle scene post credit Morbius incontra Adrian Toomes di Michael Keaton, ovvero il villain Avvoltoio presentato per la prima volta in Spider-Man: Homecoming. Il personaggio, in sostanza, 'passa' dal MCU al VenomVerse della Sony tramite gli squarci dimensionali 'viola' che si vedono nel finale di No Way Home. A questo proposito il regista, che aveva apertamente discusso il contenuto delle scene post-credit prima dell'uscita del film, ha dichiarato a Uproxx:

"In sostanza, quando è uscito Spider-Man, hanno detto: 'Sappiamo come funziona e abbiamo un'idea visiva di come potremmo realizzare questo 'trasferimento'. L'idea di avere Michael Keaton è arrivata fin dall'inizio, lo avevamo già programma, ma poi quando è uscito Spider-Man: No Way Home ci siamo resi conto che dovevamo prendere la palla al balzo. L'idea di vederlo comparire nel nostro universo sembrava troppo complicata, ma in questo modo è bastato un attimo." Il regista ha anche spiegato che non sapeva come Adrian Toomes sarebbe arrivato nel VenomVerse, perché lo squarcio dimensionale viola "non era ancora stato fatto, non esisteva, quindi c'erano tutti questi piccoli dettagli che dovevano ancora essere decisi."

Come forse ricorderete, infatti, originariamente Morbius doveva uscire prima di No Way Home, ma una serie di rinvii causati dalla pandemia hanno modificato il calendario della Sony. "Negli ultimi due anni abbiamo lavorato costantemente al film", ha aggiunto Espinosa, "e le cose cambiano. Ci sono sempre dei nuovi aspetti da considerare."



Morbius è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Per altri approfondimenti scoprite questa teoria secondo la quale Morbius è ambientato nell universo di The Amazing Spiderman, la saga con protagonista Andrew Garfield.