Morbius, lo Spider-Man del Sony-Verse sarà rivelato molto presto! Torna Andrew Garfield?

Morbius non è stato accolto molto positivamente dalla critica, ma come sempre la parola finale ce l'avranno il pubblico e il box office e in una recente intervista promozionale il regista Daniel Espinosa ha fomentato l'attesa dei fan citando apertamente Spider-Man.

Durante una sessione di domande e risposte con CinemaBlend, infatti, Espinosa ha confermato che Morbius è ambientato nello stesso universo dei due film di Venom della Sony, con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock. Discutendo questo argomento, il regista ha dichiarato che in questo universo narrativo esiste uno Spider-Man, e alla domanda relativa all'identità dello Spider-Man del cosiddetto 'Venom-Verse', Espinosa ha replicato: "Da quanto ne so io, il pubblico scoprirà molto presto la risposta".

Naturalmente, i fan hanno già le loro ipotesi e soprattutto le loro speranze: il recente film del Marvel Cinematic Universe Spider-Man: No Way Home co-prodotto da Sony e Marvel Studios ha riunito tre generazioni di Spider-Men con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire sfruttando l'escamotage narrativo del Multiverso, con Eddie Brock/Venom di Tom Hardy apparso brevemente nella sequenza dei titoli di coda in risposta alla scena post-credit di Venom: Let There Be Carnage. In questo modo, una 'parte' di Venom è rimasta nel MCU (presumibilmente per la nuova trilogia con Tom Holland) ma Eddie Brock e il suo simbionte sono tornati nell'universo Sony.

La domanda ora è: quale sarà lo Spider-Man del Venom-Verse? Escludendo Tom Holland (che sarà lo Spider-Man del MCU) e tendendo conto che lo Spider-Man di Tobey Maguire ha già la sua versione di Eddie Brock/Venom, interpretato da Topher Grace in Spider-Man 3 del 2007 (in quello che potremmo definire 'Raimi-Verse'), a furor di popolo rimane 'libero' Andrew Garfield (che, forse non a caso, in No Way Home ha persino espresso il suo desiderio di "combattere un alieno"). C'è ovviamente una quarta possibilità, ovvero uno Spider-Man totalmente nuovo: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi segnaliamo che nelle scorse ore sono trapelate le scene post credit di Morbius, dunque fate attenzione ai possibili spoiler online.