Morbius, ci sarà anche Spider-Man? Risponde Jared Leto

Morbius sta per arrivare e in attesa della sua uscita prevista per il prossimo 1 aprile, in molti si domandano se Peter Parker aka il nostro amato Spider-Man di quartiere prenderà parte alla pellicola con Jared Leto. La risposta a questa domanda ci è giunta nelle scorse ore proprio dall'attore.

A dirla tutta il leader dei Thirty Seconds to Mars è stato piuttosto evasivo sulla questione, ammettendo si di voler incontrare in qualche misura l'Uomo Ragno ma non fornendo alcuna conferma della sua apparizione in questa pellicola diretta da Daniel Espinosa.

"Ti dirò che mi piacerebbe salire sul ring con Spider-Man", ha detto Leto a Entertainment Tonight ai Critics Choice Awards. "Penso che Tom Holland sia fantastico e saremmo un duo piuttosto dinamico".

Tenuto conto che Michael Keton comparirà in Morbius, a molti viene da pensare che lo stesso possa accadere anche per il giovane Peter Parker. Come ricorderete sicuramente, l'ex interprete di Batman ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'Avvoltoio proprio in Spider-Man: Homecoming del 2017 nelle vesti del geniale quanto maniacale ingegnere elettronico che ha progettato una tuta che gli permette di volare a grandi velocità.

Voi cosa ne dite, vedremo anche Spider-Man in Morbius? Come sempre, diteci la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.