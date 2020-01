Morbius: lo Spider-Man che compare nei leak del trailer non è Tobey Maguire

Nel corso della giornata di ieri, è stata pubblicata un'immagine "leak" dal trailer in arrivo di Morbius, film dell'Universo Cinematografico Sony dedicato al villain vampiresco di Spider-Man interpretato da Jared Leto.

L'immagine in questione (che potete visualizzare in calce a questa news) mostrava il look di Jared Leto non ancora trasformato nel personaggio principale della pellicola, mentre alle sue spalle figurava un manifesto con l'effige di Spider-Man e con su scritto la parola "assassino". Ebbene, in un primo momento, il design dell'arrampicamuri ritratto nel manifesto lasciava presumere si trattasse dello Spider-Man di Sam Raimi, quello interpretato per ben tre film da Tobey Maguire, ma in realtà così non è.

Ovviamente, dopo il leak, il mondo di internet si è messo in moto e proprio gli utenti del web hanno scoperto che l'immagine di Spider-Man raffigurata e che vedremo nel trailer di Morbius quando verrà diffuso è in realtà tratta dal videogame Spider-Man di PS4; infatti, nel videogame i giocatori possono scegliere se far indossare al protagonista il costume utilizzato da Tobey Maguire nei film di Sam Raimi.

Tutto ciò non toglie, inoltre, che il film con Jared Leto possa in realtà essere collegato in qualche modo all'Universo Cinematografico Marvel, soprattutto dopo l'accordo finalmente raggiunto per mantenere lo Spider-Man di Tom Holland all'interno del mondo creato e sviluppato da Kevin Feige e dai Marvel Studios. Mondo che potrebbe quindi includere Venom, il quale dopo il successo del primo film tornerà al cinema con il sequel diretto da Andy Serkis. Proprio Feige aveva così commentato la conferma di Tom Holland nel suo universo cinematografico: "Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nel MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto contenti di poter continuare a lavorare con il personaggio. Spider-Man è un'icona la cui storia attraversa il pubblico di tutte le età in ogni parte del mondo, e si dà il caso che sia anche l'unico supereroe in grado di varcare le soglie di due universi cinematografici diversi, quindi mentre la Sony continuerà a sviluppare il proprio Spider-Verse chissà quali sorprese potrebbe riservare il futuro".

Il trailer di Morbius dovrebbe uscire in giornata, con la pellicola che ha una data d'uscita fissata al 31 luglio 2020. Venom 2 è atteso per il 2 ottobre 2020, mentre infine il terzo capitolo dello Spider-Man targato Sony/Marvel arriverà il 16 luglio 2021.